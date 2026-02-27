|
Element Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Element Financial hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Element Financial 0,320 CAD je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 811,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Element Financial 867,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,980 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 1,32 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 3,10 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Element Financial 3,02 Milliarden CAD umgesetzt.
