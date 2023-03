Element Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Element Financial hat am 07.03.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,270 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 292,3 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 245,5 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Element Financial hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,10 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,840 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,13 Milliarden CAD gegenüber 973,82 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,08 CAD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1,11 Milliarden CAD geschätzt.

Redaktion finanzen.at