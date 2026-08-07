Element Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Element Financial hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,39 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,390 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Element Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 822,3 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 750,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at