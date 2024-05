Element Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Element Financial hat sich am 14.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,12 Prozent zurück. Hier wurden 516,5 Millionen USD gegenüber 538,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at