Element Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Element Financial stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,360 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 834,4 Millionen CAD gegenüber 750,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at