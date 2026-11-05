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05.11.2026 06:31:28
Element Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Element Financial hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,430 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 839,8 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 790,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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