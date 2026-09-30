Element Lifestyle Retirement stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Element Lifestyle Retirement lud am 28.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,3 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Element Lifestyle Retirement in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,21 Millionen CAD im Vergleich zu 1,07 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at