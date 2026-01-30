Element Lifestyle Retirement stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Element Lifestyle Retirement hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 15,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

