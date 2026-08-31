Element One Hydrogen and Cri1cal Minerals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Element One Hydrogen and Cri1cal Minerals veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at