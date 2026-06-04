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04.06.2026 06:31:29
Element One Hydrogen and Cri1cal Minerals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Element One Hydrogen and Cri1cal Minerals hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Element One Hydrogen and Cri1cal Minerals -0,010 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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