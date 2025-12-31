|
31.12.2025 06:31:28
Element79 Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Element79 Gold hat am 29.12.2025 die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,150 CAD. Im Vorjahr hatten -0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!