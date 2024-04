Elemental Altus Royalties: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Elemental Altus Royalties ließ sich am 16.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Elemental Altus Royalties die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,030 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,230 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Elemental Altus Royalties im vergangenen Geschäftsjahr 15,85 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Elemental Altus Royalties 12,55 Millionen CAD umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,032 USD und einem Umsatz von 17,80 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at