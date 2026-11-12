Elemental Royalty gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Elemental Royalty hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Elemental Royalty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 203,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,8 Millionen USD im Vergleich zu 6,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at