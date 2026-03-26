Elemental Royalty präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Elemental Royalty ließ sich am 24.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Elemental Royalty die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 189,90 Prozent auf 22,4 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 60,98 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 22,36 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,423 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 38,77 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at