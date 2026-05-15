Elemental Royalty: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Elemental Royalty hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Elemental Royalty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,290 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 99,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,4 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at