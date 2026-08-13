Elemental Royalty: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Elemental Royalty stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 161,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 32,9 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 12,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at