ELEMENTS,Inc Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ELEMENTS,Inc Registered lud am 13.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,83 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ELEMENTS,Inc Registered -3,860 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat ELEMENTS,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 70,46 Prozent gesteigert.

ELEMENTS,Inc Registered vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 28,140 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,660 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat ELEMENTS,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 53,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,90 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,55 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at