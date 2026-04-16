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16.04.2026 06:31:29
ELEMENTS,Inc Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ELEMENTS,Inc Registered stellte am 13.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,110 JPY erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 80,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,29 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 715,4 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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