ELEMENTS,Inc Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ELEMENTS,Inc Registered hat am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 4,17 JPY gegenüber -6,920 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat ELEMENTS,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 48,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at