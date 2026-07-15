ELEMENTS,Inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ELEMENTS,Inc Registered gab am 14.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,24 JPY gegenüber -16,280 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ELEMENTS,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 975,0 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at