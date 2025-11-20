Castle Aktie

Castle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 931789 / ISIN: US1484521059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.11.2025 10:34:10

Elephant and Castle developers explore £500mn build-to-rent sale

Lendlease and Canada’s biggest pension fund consider offloading 900 apartments in Elephant Park developmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Castle Holding Corpmehr Nachrichten