Castle Aktie
WKN: 931789 / ISIN: US1484521059
|
20.11.2025 10:34:10
Elephant and Castle developers explore £500mn build-to-rent sale
Lendlease and Canada’s biggest pension fund consider offloading 900 apartments in Elephant Park developmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!