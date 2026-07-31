Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,72 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,240 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 5,83 Milliarden BRL gegenüber 5,37 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at