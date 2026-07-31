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31.07.2026 06:31:29
Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,240 BRL je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,83 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,37 Milliarden BRL in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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