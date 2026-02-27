Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,90 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,880 BRL je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,08 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 5,59 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,16 BRL. Im Vorjahr waren 4,05 BRL je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo 22,37 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,55 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at