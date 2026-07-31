Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo SA hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,72 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo SA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 BRL in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,37 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,83 Milliarden BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at