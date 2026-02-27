27.02.2026 06:31:29

Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo SA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo SA hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo SA ein EPS von 0,860 BRL je Aktie vermeldet.

Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo SA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,08 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,59 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,16 BRL gegenüber 4,05 BRL je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,87 Prozent auf 22,37 Milliarden BRL aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 20,55 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

