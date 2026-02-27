Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,90 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,880 BRL je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo 6,08 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,59 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,16 BRL beziffert. Im Vorjahr hatte Eletropaulo Eletricidade Metropolitana de Sao Paulo 4,05 BRL je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 22,37 Milliarden BRL gegenüber 20,55 Milliarden BRL im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at