Elevance Health gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Elevance Health präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 6,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 51,43 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 50,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at