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24.04.2026 06:31:29
Elevance Health legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Elevance Health ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Elevance Health die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,61 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Elevance Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,18 Milliarden USD im Vergleich zu 48,89 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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