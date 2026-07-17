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17.07.2026 06:31:29
Elevance Health legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Elevance Health hat am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Elevance Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,47 Milliarden USD im Vergleich zu 49,78 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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