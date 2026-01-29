Elevance Health veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Elevance Health hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,81 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 49,75 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Elevance Health 45,44 Milliarden USD umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 25,21 USD gegenüber 25,68 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 199,13 Milliarden USD, während im Vorjahr 176,81 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at