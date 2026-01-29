Elevation Capital Aktie
ISIN: CA28621W1095
Elevation Capital Closes the Book on PKW, According to Recent SEC Filing
On January 23, 2026, Elevation Capital Advisory, LLC disclosed it had sold out its entire stake in Invesco BuyBack Achievers ETF (NASDAQ:PKW) for an estimated $8.13 million, based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated January 23, 2026, Elevation Capital Advisory, LLC sold its entire holding of 61,388 shares in Invesco BuyBack Achievers ETF, with the transaction value estimated at $8.13 million based on the average price during the quarter. The fund's quarter-end position in the ETF dropped to zero, with the net position change also totaling $8.13 million.Sold out of PKW; position now represents none of 13F reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
