Elevation Capital Places $9.8 Million Bet on Fixed Income ETF, According to Recent SEC Filing
Elevation Capital Advisory, LLC disclosed a buy of VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (NASDAQ:ANGL) in a January 23, 2026, SEC filing, adding 334,227 shares in a trade estimated at $9.84 million based on quarterly average pricing.According to a January 23, 2026, SEC filing, Elevation Capital Advisory, LLC increased its holding in VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF by 334,227 shares. The estimated transaction value was $9.84 million, based on the mean unadjusted close during the quarter. The stake's quarter-end value rose by $9.80 million, a figure that includes both additional purchases and price changes.Direction: buy; position now accounts for 4.42% of reportable 13F AUM.
