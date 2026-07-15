Elevator Communications: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Elevator Communications hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 37,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,40 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 87,32 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Elevator Communications 77,17 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,55 Milliarden JPY, während im Vorjahr 4,05 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at