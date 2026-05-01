HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
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01.05.2026 06:00:08
Elevator companies hope subsidies in China will lift their prospects
Incentives to replace ageing equipment set to help compensate for still-sluggish property sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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