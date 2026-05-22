elf Beauty gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

elf Beauty hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,82 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat elf Beauty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 449,3 Millionen USD im Vergleich zu 332,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,440 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei elf Beauty ein Gewinn pro Aktie von 1,92 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,64 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at