elf Beauty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

elf Beauty lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 520,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 343,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at