elf Beauty präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

elf Beauty äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 489,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 355,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at