elf Beauty stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

elf Beauty hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat elf Beauty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 479,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 353,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at