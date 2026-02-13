Elgi Equipments präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Elgi Equipments lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Elgi Equipments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,55 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 10,03 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Elgi Equipments 8,48 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at