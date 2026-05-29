Elgi Equipments: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Elgi Equipments hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,06 INR, nach 3,23 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Elgi Equipments im vergangenen Quartal 11,13 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Elgi Equipments 9,93 Milliarden INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 13,65 INR. Im letzten Jahr hatte Elgi Equipments einen Gewinn von 11,09 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 39,51 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Elgi Equipments 35,10 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 13,09 INR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 39,29 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at