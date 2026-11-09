Elgi Equipments verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Elgi Equipments hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 4,07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Elgi Equipments 3,85 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,34 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at