Elgi Equipments veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Elgi Equipments hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,85 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Elgi Equipments ein EPS von 2,99 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,68 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,69 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at