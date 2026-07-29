Elhim-Iskra AD: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Elhim-Iskra AD hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,1 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at