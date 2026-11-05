Elhim-Iskra AD präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Elhim-Iskra AD stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Elhim-Iskra AD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,8 Millionen EUR im Vergleich zu 2,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at