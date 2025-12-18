New Generation Holdings Aktie
WKN DE: A0Q7FU / ISIN: US64446R2076
|
18.12.2025 15:28:00
Eli Lilly, Novo Nordisk file competing new weight-loss drugs with the FDA that could be game changers in obesity medicine
Eli Lilly and Novo Nordisk file their new weight-loss drugs with the FDA.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!