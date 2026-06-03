Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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03.06.2026 18:46:00
Eli Lilly: US-Pharmakonzern halbiert Milliardeninvestition in Deutschland
Der US-Pharmariese Eli Lilly fährt die Investition für den geplanten Produktionsstandort auf den Mindestumfang herunter und verweist auf die Sparpläne der Bundesregierung. Auch ein deutscher Konzern stoppt Investitionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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