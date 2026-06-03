Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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03.06.2026 18:46:00

Eli Lilly: US-Pharmakonzern halbiert Milliardeninvestition in Deutschland

Der US-Pharmariese Eli Lilly fährt die Investition für den geplanten Produktionsstandort auf den Mindestumfang herunter und verweist auf die Sparpläne der Bundesregierung. Auch ein deutscher Konzern stoppt Investitionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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