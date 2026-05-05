Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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05.05.2026 16:55:58
Eli Lilly Advances As Inflammatory Bowel Disease Drug Reinforces Long-Term Confidence
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