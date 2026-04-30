Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Abnehm-Boom
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30.04.2026 17:04:00
Eli Lilly-Aktie aufwärts: Überzeugende Zahlen und angehobene Prognose treiben - auch Novo Nordisk im Plus
Bereits im ersten Quartal erzielte der wichtigste Konkurrent des dänischen Herstellers Novo Nordisk deutliche Zuwächse. Der Erlös kletterte angeschoben durch einen höheren Absatz um 56 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit weit weniger gerechnet. Schub kam wie üblich von einem guten Lauf der großen Kassenschlager wie dem Diabetes-Mittel Mounjaro und dem Gewichtssenker Zepbound - allerdings hatte der Konzern in den USA und in China mit sinkenden Preisen zu kämpfen.
Unter dem Strich schwoll der Gewinn auf 7,4 Milliarden Dollar an, nach lediglich 2,8 Milliarden ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte mit 8,55 Dollar auf mehr als das Zweieinhalbfache. Für diese Verdienstkennziffer erhöhte Ricks seine Jahresprognose nun auf 35,50 bis 37 Dollar je Aktie, hier standen vorher 33,50 bis 35 Dollar im Plan.
So reagiert die Börse
Anleger honorieren die guten Nachrichten sofort mit Kursgewinnen: Im US-Handel an der NYSE ziehen Anteilsscheine von Eli Lilly zeitweise um 8,36 Prozent an auf 922,26 US-Dollar. Im Sog des angehobenen Lilly-Ausblicks legten auch die Papiere des Konkurrenten Novo Nordisk spürbar zu: Im Heimathandel gewann der dänische Pharmariese letztlich 6,63 Prozent auf 272,50 DKK hinzu.
/tav/jha/
INDIANAPOLIS (dpa-AFX)
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