Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|Behandlungsvergleich
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29.09.2026 17:13:01
Eli Lilly-Aktie stabil: Zepbound schneidet bei Gewichtsreduzierung besser ab als Wegovy
Die Analyse zog Daten aus zwei separaten Studien heran, um Zepbound mit Wegovy HD zu vergleichen. Letztere ist eine höhere, 7,2-Milligramm-Dosis des Medikaments, die Anfang des Jahres von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen worden ist.
Lilly und Novo liefern sich einen harten Wettbewerb auf dem Markt für GLP-1-Medikamente.
Lilly wertete die jüngste Analyse als weiteren Beleg dafür, dass Zepbound beim Abnehmen wirksamer sei als Wegovy.
In einem früheren Direktvergleich hatten die 10-Milligramm- und 15-Milligramm-Dosen von Zepbound einen größeren Gewichtsverlust zur Folge als die 1,7-Milligramm- und 2,4-Milligramm-Dosen von Wegovy, so Lilly.
Die an der NYSE gelistete Eli Lilly-Aktie verliert zeitweise 0,79 Prozent auf 1.175,38 US-Dollar.
DOW JONES
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