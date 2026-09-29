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WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

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Behandlungsvergleich 29.09.2026 17:13:01

Eli Lilly-Aktie stabil: Zepbound schneidet bei Gewichtsreduzierung besser ab als Wegovy

Eli Lilly-Aktie stabil: Zepbound schneidet bei Gewichtsreduzierung besser ab als Wegovy

Eli Lilly erreicht nach einer Analyse mit bestimmten Dosierungen seines injizierbaren GLP-1-Medikaments Zepbound einen größeren Gewichtsverlust als die höher dosierte Version des Konkurrenzprodukts Wegovy von Novo Nordisk.

In einem indirekten Behandlungsvergleich verloren Teilnehmer, die 10-Milligramm- und 15-Milligramm-Dosen von Zepbound bekamen, nach Angaben von Lilly im Schnitt nach 72 Wochen 3,2 und 4,5 Prozent mehr Körpergewicht als jene, die Wegovy HD einnahmen.

Die Analyse zog Daten aus zwei separaten Studien heran, um Zepbound mit Wegovy HD zu vergleichen. Letztere ist eine höhere, 7,2-Milligramm-Dosis des Medikaments, die Anfang des Jahres von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen worden ist.

Lilly und Novo liefern sich einen harten Wettbewerb auf dem Markt für GLP-1-Medikamente.

Lilly wertete die jüngste Analyse als weiteren Beleg dafür, dass Zepbound beim Abnehmen wirksamer sei als Wegovy.

In einem früheren Direktvergleich hatten die 10-Milligramm- und 15-Milligramm-Dosen von Zepbound einen größeren Gewichtsverlust zur Folge als die 1,7-Milligramm- und 2,4-Milligramm-Dosen von Wegovy, so Lilly.

Die an der NYSE gelistete Eli Lilly-Aktie verliert zeitweise 0,79 Prozent auf 1.175,38 US-Dollar.

DOW JONES

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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